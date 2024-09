Kräftige Verstärkung für die steirische Polizei

Der steirische Polizeiapparat umfasst momentan inklusive der Verwaltung 4622 Personen. Seit 2012 ist das ein Plus an Beamten von fast 20 Prozent. Damit es auch weiter so bleibt, wurden am Dienstag 56 junge Polizisten auf dem Grazer Karmeliterplatz ausgemustert, nachdem sie ihre Grundausbildung erfolgreich beendet haben, 33 von ihnen sogar mit Auszeichnung. 22 Frauen und 34 Männer.