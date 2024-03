Stets im Einsatz für die Sicherheit der Steirer

„Newcomerin des Jahres“ Lisa-Marie Scheikl wurde erst im August 2021 ausgemustert und klärt jetzt bei der Kriminaldienstgruppe in Bruck/M. knifflige Fälle. Ihr ist es zu verdanken, dass der Großbrand der Grazer Rösselmühle aufgeklärt werden konnte. „Als sie gebrannt hat, war ich gerade in Graz laufen und hab das natürlich mitbekommen“, erzählt die leidenschaftliche Triathletin. Eigentlich galt es, eine Brandstiftung in einer Schule in Bruck an der Mur aufzuklären. Dafür ackerte sie elf Gigabyte Daten durch und stieß auf ein Bild, bei dem sie sofort wusste – der verdächtige Bursche, dessen Handy sie gerade durchforstet, hat etwas mit dem Brand in der Rösselmühle zu tun! Die Infos leitete sie an die Kollegen nach Graz weiter, die dank ihr den Fall restlos klären konnten.