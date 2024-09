Landestheater mit gleich drei Uraufführungen

Das Testament des Kurtl K.

Das zweite Stück, „Das Testament des Kurtl K.“, von Autor Clemens Berger entfaltet ein posthum veröffentlichtes Werk des fiktiven Journalisten Kurt K., dessen testamentarische Aufzeichnungen nach zehnjähriger Sperrfrist öffentlich werden. Das Stück wirft einen kritischen Blick auf die Entwicklungen in Österreich, Europa und der Welt, die sich in erschreckender Weise bewahrheitet haben. Premiere ist am 3. Jänner 2025.