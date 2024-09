„Kommunikation zwischen Klubs muss besser werden“

Zeit für was Neues. Einerseits gab es im österreichischen Basketballverband ÖBV mit der Übernahme von Langzeit-Funktionär Helmut Niederhofer als Präsident eine Weichenstellung. Andererseits führt nun in der Steiermark Oliver Freund die Geschäfte der Korbjäger. Keine leichte Aufgabe, zumal man sich im Basketball in einer Nische bewegt – und das Amt des steirischen Häuptlings überhaupt erst „sichtbar“ machen muss.