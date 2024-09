Die einzige Frau

So geht es Beate Meinl-Reisinger sehr oft. In Umfragen liegt sie, was Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit betrifft, immer vorn. Zuletzt stieß sie sogar den Kanzler vom Thron. Auf die Frage, wer im Wahlkampf positiv aufgefallen sei, lag sie beim „Heute“-Politbarometer auf Platz 1.