Straßenrowdy ließ Unfallopfer einfach liegen

Eine 27-jährige Mühlviertlerin fuhr am Montagabend gegen 18.40 Uhr mit ihrem Motorrad auf der B119, Greiner Straße, von Dimbach kommend in Fahrtrichtung Grein. In einer Linkskurve wurde sie laut eigenen Angaben von einem entgegenkommenden Auto geschnitten, sodass sie nach rechts ausweichen musste und mit der dort befindlichen Leitplanke kollidierte. Die 27-Jährige stürzte deshalb vom Motorrad und kam verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen.