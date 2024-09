„Nicht zum Spaß hier!“ So tickt Hartbergs Feldherr

In den nächsten Tagen wird Schmid in die Mannschaft reinhorchen. „Ich möchte die Stimmung einfangen und gut herausfiltern, wo sich die Mannschaft wohl fühlt und wo sie eventuell Probleme hat“, erklärt Schmid, der in Hartberg wohnen wird und nicht von Wien in die Oststeiermark pendelt. „Dafür ist mir die Zeit zu schade, die kann ich anders nützen, Ich will hier die Leute kennenlernen.“