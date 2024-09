Hilfe dringend nötig: Wunder für Hochwasseropfer

Falsches Abheben kostete zuerst 10.000 Euro

Auch das Heim der Nekhams in der beschaulichen Siedlung ist komplett zerstört, das mit einer Online-Werbeagentur selbstständige Ehepaar musste mit Tochter (10), Sohn (8) und drei Hunden einstweilen zur Mutter der Frau ziehen. Am vergangenen Montag, mitten in der Katastrophe, erhielt Marina Nekham dann einen Handyanruf mit unterdrückter Nummer.