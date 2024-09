NÖ: Frau (81) in ihrem gefluteten Haus ertrunken

Eine 81-Jährige aus Würmla (Bezirk Tulln) starb laut Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich in ihrem gefluteten Wohnhaus. Die Leiche wurde Dienstagfrüh von Einsatzkräften entdeckt.

Bereits am Sonntag war der Tod eines Feuerwehrmannes im Einsatz in Rust im Tullnerfeld in der Gemeinde Michelhausen (Bezirk Tulln) bekannt geworden. In Untergrafendorf in der Gemeinde Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) starben nach Polizeiangaben vom Montag ein 70- und in Höbersdorf in der Marktgemeinde Sierndorf (Bezirk Korneuburg) ein 80-Jähriger.