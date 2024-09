Schwangere vor Flut gerettet, Baby kam zu früh

Dramatische Szenen ereigneten sich Mitte September in Judenau (Niederösterreich). Denn wegen des Hochwassers musste auch Familie Schimmer rechtzeitig möglichst viel aus Keller und Erdgeschoss vor den drohenden Fluten in Sicherheit bringen. Auch die hochschwangere Melissa packte an. Kurz darauf setzten jedoch frühzeitige Wehen ein und es folgte ein ungewöhnlicher Rettungseinsatz.