Toni Polster geht im Streit um Tore in Berufung

Fußball-Legende Toni Polster gibt nicht auf: Nach seiner erstinstanzlichen Niederlage im Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen geht der 60-Jährige in Berufung. In dem Rechtsstreit mit dem ÖFB geht es um drei Länderspieltore, die in der offiziellen Statistik nicht aufscheinen. Dort wird Polster mit offiziell 44 Toren an oberster Stelle geführt. Es würden aber die Treffer von den Partien gegen Liechtenstein am 7. Juni 1984, gegen Tunesien am 7. Februar 1987 und gegen Marokko am 2. Februar 1988 fehlen.