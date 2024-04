„Will ja nichts geschenkt, habe die Tore gemacht“

Marokko und Tunesien zählen die Spiele

Konkret geht es um die Partie gegen Liechtenstein am 7. Juni 1984, das Spiel gegen Tunesien am 7. Februar 1987 und die Begegnung mit Marokko am 2. Februar 1988, in denen der Austrianer insgesamt drei Treffer erzielt hatte. Diese scheinen (weil laut ÖFB inoffiziell) nicht in der offiziellen Länderspielbilanz auf. Dort wird Polster mit offiziell 44 Toren an oberster Stelle geführt. Weil aber Marokko und Tunesien diese Spiele sehr wohl in ihren Statistiken führen und auch Liechtenstein dies bis zu einer Korrektur im Jahr 2021 tat, pocht Polster auf die Anhebung der geleisteten Tore auf 47 – unterstützt von den Anwälten Manfred Ainedter und Alexander Hiersche.