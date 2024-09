Putins Höllenwaffe explodiert noch in ihrem Silo

60 Meter Krater statt Raketenstartplatz

Belegen sollen das Satellitenbilder des US-Unternehmens Maxar: Am 21. September registrierten diese einen ordentlichen Krater mit einem Durchmesser von etwa 60 Metern – und das unmittelbar am Startsilo auf dem Kosmodrom von Plesetsk im Norden Russlands. Die Aufnahmen lassen auch auf weitere Schäden in der Umgebung schließen, welche allesamt zu Beginn des Monats noch nicht ersichtlich waren.