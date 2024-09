Schranken soll Chaos im Recyclinghof beenden

In die Kette jener Gemeinden, die ihre Recyclinghöfe absperren, reiht sich jetzt im Flachgau Hallwang ein. In den nächsten Wochen lässt die Gemeinde eine Schrankenanlage errichten. „Es gab teilweise chaotische Situationen bei der An- und Ausfahrt. Autos wurden zugeparkt und es fielen böse Worte“, schildert ÖVP-Bürgermeister Johannes Ebner.