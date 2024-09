Familie verirrte sich – Nächtliche Rettungsaktion

Nächtlicher Einsatz für die Bergrettung in Hüttschlag in Salzburg! Eine Familie aus Linz verirrte sich im schneereichen alpinen Gelände rund um den Spielkogel (2144 Meter). Gegen 18 Uhr setzten sie am Sonntag einen Notruf ab – der Start einer langen und aufwändigen Suchaktion.