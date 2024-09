Ein Plädoyer für Toleranz, Respekt und Demokratie

Werte und Prinzipien

Frei nach dem 1988 in Jerusalem entwickelten Demokratie-Trainingsprogramm „Betzavta“ treffen die Teilnehmer in einem eintägigen Seminar aufeinander, um in fünf Bewerben sich selbst und ihre demokratischen Strukturen auszuloten. Wie weit stellt man sich selbst zurück, wenn es um das Gemeinwohl aller geht? Wie geht man im Alltag mit Vorurteilen und Klischees von außen um? Welche Werte und Prinzipien sind die Grundbausteine des Zusammenlebens?