Frau (71) stürzte beim Abstieg vom Schöckl

Der Sturm der letzten Woche hat vor allem in höheren Lagen für immense Schäden gesorgt. Bäume sind der Reihe nach wie Streichhölzer umgefallen. Genau dieser Umstand erschwerte am Sonntag eine Bergung am Grazer Hausberg: Am Vormittag stieg eine 71-Jährige mit ihrem Ehemann den Schöckl über den Jägersteig ab. Auf einem nassen Felsen rutschte sie aus und verletzte sich so schwer am Knöchel, dass sie nicht mehr weiter konnte.