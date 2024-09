Wut-Nachbar drohte mit Selbstjustiz wegen Lärms

„Die Reifen müssen qualmen, wie heißer Leberkäs‘: 300 PS, 300 PS“, heißt es in einem Song der EAV. Ob das im Kopf eines 39-Jährigen aus Haid vorgegangen war, als er in der Nacht zum Sonntag mit Tempo 151 durch eine 70er-Zone auf der B1 im Linzer Süden raste, kann nur gemutmaßt werden. Was aber nicht zutrifft, sind die vielen Pferdestärken, denn der Nordmazedonier war mit einer Mercedes S-Klasse AMG unterwegs, laut Hersteller „die stärkste S-Klasse aller Zeiten“ mit bis zu 600 PS unter der Haube.