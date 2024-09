„Umfassender Angriff“ auf den Südlibanon

Nach Angaben des israelischen Armeesprechers Daniel Hagari richtete sich der Angriff gegen Kommandanten, „die an der Planung von Operationen mit Panzerabwehrraketen, Raketenbeschuss und dem geplanten Einmarsch in israelisches Gebiet beteiligt waren“. Demnach planten Aqil und die weiteren bei dem Angriff getöteten Hisbollah-Kommandanten einen Angriff auf den Norden Israels, bei dem sie wie die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober „israelische Gemeinden infiltrieren und unschuldige Zivilisten ermorden wollten“.