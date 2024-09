Hahn als Namensgeber für neues Restaurant

Da der Hahn seit über zehn Jahren als Leitsymbol der Markthalle Kulinarium Burgenland in Eisenstadt verankert ist, hat man sich entschlossen, den Mundartbegriff „Gogosch“ in den Restaurantnamen zu integrieren. „Gelebte Regionalität und Herkunftskennzeichnung ist für uns ein Selbstverständnis und daher streben wir – als erster Betrieb im Burgenland – die Bio-Austria Gold-Zertifizierung an“, so Gesamtleiterin Julia Waldbauer. Auch auf der Speisekarte findet sich der Leitgedanke wieder: Von Bio-Angus- und Wildspezialitäten über Vegetarisches und Veganes bis zu heimischen Fischspezialitäten reicht die Palette.