Radstadt: SPÖ-Mann solo bei Diskussionsrunde

Die Gewerkschaft vida lud Salzburger Nationalratskandidaten aller Parteien am Montag zur Diskussionsrunde. Obwohl sich Vertreter der ÖVP, FPÖ und SPÖ angekündigt hatten, stand der rote Kandidat Andreas Haitzer letztlich alleine vorm Publikum in Radstadt. Während die kleineren Parteien abgesagt hatten, fehlten ÖVP und FPÖ unentschuldigt. „Wir haben uns erlaubt, zumindest symbolisch mittels Pappfiguren zu zeigen, wer zur Wahl stehen würde“, so vida-Landesgeschäftsführer Kajetan Uriach.