190 Jahre! Preberschützen feiern großes Jubiläum

Ganz genau weiß man es nicht. Eines aber ist gewiss: Die älteste Schützenscheibe vom Prebersee stammt aus dem Jahr 1834, genauer gesagt vom 4. September. Die Rede ist vom Ursprung und vom ersten Wasserscheibenschießen am Preber. Dieses Wochenende wird am See hoch über Tamsweg jedenfalls das 190-Jahre-Jubiläum der Schützengesellschaft begangen.