Preberschießen: „Jeder braucht auch Glück“

Frau an der Spitze ist Titelverteidigerin

Oberschützenmeister Etschbacher ist heuer Titelverteidigerin. Ihr gelang gleich in ihrem zweiten Jahr als „Chefin“ der beste Schuss, Hexenblattl genannt. „Das war Zufall. Es kommt auf sehr vieles an: Ausdauer und Kraft, weil im Stehen geschossen wird, das Wetter und jeder braucht auch Glück“, sagt sie. Grundsätzlich sind keine Vorkenntnisse notwendig. Preberschützen können auch komplett ungeübt sein. Auch Jugendliche haben einen wichtigen Part in der Tradition: Als Zielerer und Schreiber dokumentieren sie die Schussleistungen.