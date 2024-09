170 Gemeinden fördern Radverkehr

Die FahrRad Beratung Oberösterreich ist ein kostenloses Beratungsangebot zur Förderung des Alltagsradverkehrs für Gemeinden und Regionen in Oberösterreich. „Es freut mich, dass bereits 170 Gemeinden und Städte, sowie 20 Regionen diese Beratung in Anspruch genommen haben“, so Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ).