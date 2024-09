Warum junge Maibritt Schwarzenegger umschwärmt

Schon verankert in der Branche, aber Maibritt will weiter

Nachdem sie mit 18 Jahren schon ihren ersten Plattenvertrag im Ausland unterschrieben hatte, schmiedet Maibritt sich mit dem neuen Lied „Hasta la Vista“ an freilich ungleich größeren Plänen: „Ich fordere Arnold Schwarzenegger zum Duett auf“, zeigt sie sich selbstbewusst und will – mit den an den Kultsatz aus einem Film der Terminator-Reihe erinnernden Worten – die österreichische Schauspiel-Legende zum Duett einladen.