Wenn Kinder zwischen zwei Welten zerrissen sind

Nach Corona nun Teuerung & Co.

Mehr als 160.000 Kinder in Österreich leben in einem Ein-Eltern-Haushalte. „Oft wird vergessen, wie schwierig das Leben hier ist“, sagt die als „Stimme aus dem Marchfeld“ bekannte 20-Jährige. Denn immer mehr Alleinerziehende geraten in die Armutsfalle. „Mehr als ein Drittel der betroffenen Kinder und Jugendlichen in Österreich können sich neue Kleidung, notwendige Arztbesuche oder Behandlungen, die selbst bezahlt werden müssen, nicht leisten“, sagt Maibritt. „Geschweige denn Hobbys und andere Freizeitaktivitäten.“