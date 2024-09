„Tourismusabgabe kommt auch Einheimischen zugute“

Für heftige Debatten hat in den letzten Wochen die Tiroler Tourismusabgabe gesorgt. Die Abgabe wird in Tirol von allen Unternehmen, egal ob sie direkten oder indirekten wirtschaftlichen Nutzen aus dem Tourismus ziehen, bereits seit dem Jahr 1927 eingehoben. Der Pflichtbeitrag fließt in den jeweiligen Tourismusverband. Im Gespräch mit der „Krone“ warnt Franz Staggl, Sprecher der Hotellerie im Land Tirol, vor einer Abschaffung selbiger: „Man darf nicht vergessen, dass die Abgabe auch den Einheimischen voll zugutekommt.“