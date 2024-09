„Pensionsbashing“: ÖVP-Senioren attackieren Babler

Die Präsidentin der ÖVP-Senioren, Ingrid Korosec, hat scharfe Kritik an Andreas Babler geübt. Auslöser ist ein persönlich adressierter Brief des SPÖ-Chefs an zahlreiche Senioren, in dem er vor „Kürzungen bei Gesundheitsleistungen und Pensionsraub in Milliardenhöhe, wenn FPÖ und ÖVP bei der Wahl eine Mehrheit bekommen“, warnt. Für Korosec sei das „Pensionsbashing der übelsten Sorte“.