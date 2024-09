Eine Million getauft, aber nur 740.000 Katholiken

Auch wirtschaftlich zog man am Bischofsplatz Bilanz: 118 Mio. Euro Einnahmen, davon 75 Millionen aus Kirchenbeiträgen. Mehr als die Hälfte geht an Pfarren und Seelsorge. Über bleibt ein Plus von 600.000 Euro. 385 Priester und 75 Diakone gab es im Jahr 2023.