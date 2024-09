Der lange Weg des Friedrich Merz

Merz wittert seine Chance

2018, nach dem Wahldebakel der CDU in Hessen und der CSU in Bayern, kündigte die Kanzlerin ihren langsamen Rückzug an. Zunächst wolle sie nicht mehr als Parteivorsitzende kandidieren und 2021 auch nicht mehr als Kanzlerin. Merz, befeuert von rechtskonservativen Kräften in der Partei, die mit Merkels Migrationspolitik nicht einverstanden waren, kündigte ein Comeback an – und verlor am Parteitag in Hamburg knapp gegen die von Merkel präferierte spätere Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Merz verließ den Parteitag frühzeitig. Kramp-Karrenbauer konnte den rasanten Abstieg der CDU nicht verhindern und kündigte 2020 ihren Rückzug an. Wieder trat Merz auf die Matte – und verlor wieder. Diesmal gegen Armin Laschet. Die Union war tief gespalten und zerstritten, zudem gab es immer Querschüsse aus Bayern von CSU-Chef Markus Söder.