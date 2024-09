Salzburg zittert um Einsatz von Stammspieler

Am Mittwochabend (18.45 Uhr, Canal+) startet der FC Red Bull Salzburg zum sechsten Mal in Folge in die Champions League. Gegner zum Auftakt ist der tschechische Double-Sieger Sparta Prag. Die Vorfreude ist groß. Dennoch bereitet ein Stammspieler den Bullen sorgen: Mads Bidstrup.