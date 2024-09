Laub des Nachbarn nervt: So können Sie sich wehren

Herbstzeit! Der Baum des Nachbarn verliert gefühlt Tonnen an Laub, alles fällt in meinen Garten. Darf ich es dem Nachbarn auf dessen Grundstück zurückwerfen? Oder kann ich von ihm erwarten, dass er meinen Garten säubert? Alles nicht so einfach, weiß der Wiener Jurist und Buchautor Martin Bleckmann. Er klärt auch über weitere Missverständnisse unter Nachbarn auf.