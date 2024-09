Ein ganzes Land schaltet in den Krisenmodus

Besonders angespannt bleibt die Lage im Zentralraum, in den Bezirken St. Pölten, Krems und Tulln laufen die Sirenen im Dauertakt. Die Feuerwehr ist mit Luftunterstützung des Bundesheeres mit zwei Black Hawks unterwegs in die Krisengebiete in Hadersdorf am Kamp sowie rund um das Sportzentrum in der Landeshauptstadt. Insgesamt stehen mehr als 1000 Soldaten im Assistenzeinsatz, helfen vor allem bei Aufräumarbeiten.