Haas: „GAK? Das ist die nächste depperte Frog‘!“

„Krone“: Mario, du verkörperst den SK Sturm. Mit gesamt 550 Einsätzen (davon 451 in der Bundesliga) und 179 Toren bist und bleibst du gefühlt ewiger Rekordhalter. Wann hat dich der Sturm-Geist gepackt?

Mario Haas: Mit acht Jahren, daheim in der Grazer Schönausiedlung. Da hat‘s nicht viel anderes nach der Schule gegeben, außer Fußball. Wenn Sturm gespielt hat, war plötzlich die Siedlung leer. Ein Freund, mit dem ich immer gekickt hab, hat dann gesagt: „Komm, gemma zu Sturm, die suchen Leut“. Ich bin hin, hab aber nicht einmal gewusst, was ich mitnehmen soll. Beim ersten Mal hab ich eine lange Unterhose angehabt.