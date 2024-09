Baufirma schlitterte mit 21,1 Millionen in Pleite

„Sanierung nicht geplant“

Von der Insolvenz betroffen sind circa 490 Gläubiger, sowie 74 Mitarbeiter am Hauptsitz in Linz, sowie den drei Niederlassungen in Wien, Graz und Innsbruck. Die Verbindlichkeiten betragen um die 21,1 Millionen Euro. „Eine Sanierung des Unternehmens ist nicht geplant. Es wird daher zur Verwertung des Unternehmens durch den zu bestellenden Masseverwalter kommen. Eine kurzfristige Fortführung zu Abwicklung laufender Projekte wird aber angestrebt“, sagt Stephan Mazal von Creditreform.