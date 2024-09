Nur der Ziegenkadavar war zu viel Tradition

„Wenn du deine Abstammung nicht bis zur siebten Ebene kennst, wirst du ein Waisenkind sein“, lautet ein altes kasachisches Sprichwort. Passt perfekt zu den World Nomad Games. Die daran erinnern, die Traditionen der Heimat nicht zu vergessen, sondern zu ehren. Für die Tausenden Touristen, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen, ist es eine Zeitreise in die Vergangenheit. Weil die Sportler bei den „World Nomad Games“ in Astana auch in ihrer fünften Auflage in 21 Bewerben wie Pferderennen, Ringen und Bogenschießen um Gold kämpfen.