Wiener Maler Jürgen Messensee gestorben

Messensee kam am 29. August 1936 in Wien zur Welt und studierte von 1955 bis 1960 bei Sergius Pauser an der Wiener Akademie der Bildenden Künste. 1973 nahm er an der XII. Biennale von Sao Paulo teil. Messensee-Ausstellungen gab es u.a. 1987 in der Wiener Secession (wo er 1973-2000 Mitglied war) und in der Kunsthalle Bremen, 1990 in der Albertina, 1993 im Kunsthistorischen Museum Wien, 2003 zur Eröffnung des Lentos Kunstmuseums, 2006 in der Sammlung Essl in Klosterneuburg oder 2010 in der Galerie Welz. Über 200 nationale und internationale Ausstellungen würdigten den Künstler, der 2007 mit dem „Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien“ ausgezeichnet wurde.