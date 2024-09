Jetzt schrillen Alarmglocken: Was uns in OÖ droht

Durch das Adria-Tief „Anett“ droht akute Hochwasser-Gefahr. Wolfgang Traunmüller von der Firma Bluesky Wetteranalysen in Attnang-Puchheim erklärt, wie er die Lage einschätzt: „Eine Kaltfront hat kühle Luft ans Mittelmeer gebracht, die nun wie ein Bumerang als Italien-Tief zu uns zurückkehrt. Typisch für solche Wetterlagen ist, dass sie nicht durchziehen, sondern stehen bleiben. Wir haben die Kombination von sehr kühler Luft in Bodennähe und sehr feuchter Luft in höheren Lagen. Am Alpennordrand staut es sich, und das bekommen wir zu spüren.“ Traunmüller rechnet schwerpunktartig mit sehr hohen Regenmengen.