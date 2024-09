All-Spaziergang kurz vor Start verschoben

1400 Kilometer über der Erde

Der milliardenschwere Unternehmer Isaacman führt die bis zu fünf Tage dauernde Mission in Abstimmung mit SpaceX-Gründer Elon Musk, der am Boden blieb. Mit Isaacman und der SpaceX-Angestellten Gillis waren der ehemalige Jetpilot Scott „Kidd“ Poteet und die SpaceX-Mitarbeiterin Anna Menon an Bord des „Crew Dragon“ mit einer „Falcon 9“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an der Westküste Floridas aus ins All gestartet. Am Mittwoch hatte die „Crew Dragon“ mit 1400 Kilometern über der Erde den höchsten Punkt der Mission erreicht.