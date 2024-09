So tickt der reiche Teufelskerl Jared Isaacman

Es ist ein Meilenstein in der Geschichte der Raumfahrt: Das privat finanzierte Weltraumprojekt „Polaris Dawn“ hat am Dienstag seine maximale Flughöhe von 1400 Kilometern über der Erde erreicht. Bei dieser Höhe handelt es sich um die größte Entfernung von Menschen zur Erde seit den finalen „Apollo“-Missionen zum Mond in den frühen 70er-Jahren. Zum Vergleich: Die Raumstation ISS befindet sich „nur“ in rund 400 Kilometern Höhe.