„Polaris Dawn“ erreichte Extremhöhe von 1400 km

SpaceX-Gründer Musk blieb am Boden

Der milliardenschwere Unternehmer Jared Isaacman führt die bis zu fünf Tage dauernde Mission in Abstimmung mit SpaceX-Gründer Elon Musk, der am Boden bleibt, an. Mit Isaacman starteten als Privat-Astronauten Kidd Poteet, Sarah Gillis und Anna Menon an Bord einer „Crew Dragon“-Kapsel mit einer „Falcon-9“-Rakete Dienstagfrüh vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an der Westküste von Florida (siehe Video oben).