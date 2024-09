Lenker bei Autoabsturz lebensgefährlich verletzt

Schrecklicher Unfall am Mittwochabend im Tiroler Unterland: Ein 41-jähriger Einheimischer erlitt bei einem Fahrzeugabsturz in Söll (Bezirk Kufstein) schwere Verletzungen. Während der laufenden Bergung wurde der Lenker reanimiert. Er befindet sich in einem kritischen Zustand.