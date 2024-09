Nach Wut-Botschaft folgt die Entschuldigung

Groß war der Ärger bei einem 81-jährigen Pensionisten, der an einem Samstag vor verschlossenen Türen seines Bankinstitutes in Oberwart stand. In einer Wut-Botschaft, die der Rentner an der Tür der Bankfiliale hinterließ, war von Altersdiskriminierung und fehlenden Kundenservice die Rede. Die Bank selbst wollte sich vorerst nicht zur Causa äußern, hat aber nach dem Bericht in der „Kronen Zeitung“ jetzt reagiert.