Zutritt verwehrt: Bankkunde mit Wut-Botschaft

„So etwas hab ich in 72 Jahren noch nicht erlebt“

„Ich bin seit 72 Jahren Kunde bei der Bank, früher noch bei der Postsparkasse (PSK) und jetzt eben bei der BAWAG“, erzählt Klimesch, „aber so eine Frechheit ist mir in dieser langen Zeit noch nie passiert.“ Als der Pensionist am Samstag in Oberwart nämlich seine Bankgeschäfte erledigen wollte, stand er vor verschlossenen Türen.