Ehrenamt, Zivildienst und Digitales als Thema

Ihre Politik prägt die Zukunft: Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) besuchte die „Krone“-Redaktion in St. Pölten. „Wir nehmen die Sorgen der Menschen ernst. Und wollen neben dem digitalen Amt immer analoge Wege für Behördenwege bieten, das ist auch gesetzlich so festgelegt“, erklärte sie zur aktuell in Niederösterreich laufenden Diskussion.