Duell brutal | Es geht miteinander

Duell brutal: Das boten letzte Nacht nicht nur Donald Trump und Kamala Harris in den USA, das können auf ihre Art auch Herbert Kickl und Werner Kogler. Hat das überrascht? Nein, dass der FPÖ-Kandidat und jener von den Grünen einander nichts schuldig bleiben würden, das war schon vor dem ORF-Duell gestern Abend klar. Kickl nannte den grünen Vizekanzler in der Konfrontation dann unter anderem einen„Antidemokraten“ und einen„Schandfleck für die 2. Republik“. Kogler rückte seinen Widerpart in Neonazi-Nähe und zieh ihn der„Lügenpropaganda“. Worauf Kickl wieder von Koglers„Lügen- und Unterstellungsgeschwurbel“ sprach. Und Kogler wiederum Kickl als„Putin-Bruder“ bezeichnete. Tja, wie hatte ich es schon in der Einleitung zu diesem Duell formuliert: Den Kärntner und den Steirer an den Spitzen von Blauen und Grünen trennt nicht nur die Koralpe, sindern eher ein Mount Everest.