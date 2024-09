Schwarz-Blau plant Arbeits-Kodex für Asylwerber

Vergleichbares Modell in Vorarlberg

„Wir brauchen neue Regeln, was nicht nur die Rechte, sondern vor allem auch die Pflichten von Asylwerbern betrifft“, begründet ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer den Antrag. Eine ähnliche Regelung gibt es bereits in Vorarlberg. Dort sind allerdings keine Sanktionen für Verweigerer vorgesehen.