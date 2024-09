HNO-Station verwaist: Chefärztin nun im Vorstand

Vom „OP-Tisch an den Schreibtisch“ . . .

Vor knapp einem Monat tauchte die Medizinerin nun im Vorstand der Landesgesundheitsagentur als Leiterin der Qualitäts- und Leistungsanalyse – also in einem Managerbereich – wieder auf. Mistelbachs Alt-Bürgermeister Alfred Weidlich, der Obmann des einstigen Gemeindeverbandes Weinviertelklinikum, versteht die Welt nicht mehr: „Ein Widerspruch in sich! Da wird in Mistelbach aktives ärztliches Personal dringend gesucht, um die Station wieder aufzubauen und in der Realität geht es hier in die Gegenrichtung.“ Medizinisch tätig ist die HNO-Ärztin trotzdem noch – als Wahlärztin.