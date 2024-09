Wahlleiterin: „Menschen haben Tapferkeit bewiesen“

Beobachter wie die als Auslandsagent eingestufte Wahlrechtsorganisation Golos (Stimme) wiesen aber darauf hin, dass die Staatsmacht die Beteiligung künstlich nach oben getrieben habe. Die von Putin eingesetzte Wahlleiterin Ella Pamfilowa stellte es so dar, als habe die Gefahr für Russland, der Einmarsch ukrainischer Truppen in das Gebiet Kursk, die Wählerinnen und Wähler angespornt. „Die Menschen haben maximale Verantwortung, Tapferkeit, wirklichen Bürgermut bewiesen“, sagte Pamfilowa in Moskau. In der Heimatstadt von Präsident Wladimir Putin beklagten Beobachter besonders viele Wahlmanipulationen.