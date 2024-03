Putin feiert in Moskau Wahlsieg und Krim-Annexion

Erdogan gratuliert Putin

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seinem russischen Kollegen Wladimir Putin am Montag zu dessen Wiederwahl gratuliert. In einem Telefonat habe sich Erdogan überzeugt gezeigt, „dass sich die positive Entwicklung der Beziehungen zwischen der Türkei und Russland weiter fortsetzen werde“, so die türkische Präsidentschaft. Zugleich sei die Türkei bereit, „eine Vermittlerrolle zu übernehmen, um mit der Ukraine an den Verhandlungstisch zurückzukehren“.